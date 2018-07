Rafael Nadal garante que participará do Rio Open

MADRI - O espanhol Rafael Nadal decidiu ficar fora do Torneio de Buenos Aires, que está sendo realizado nesta semana na Argentina, mas garantiu nesta terça-feira que vai participar do Rio Open, marcado para começar no dia 17 de fevereiro, no Brasil. O número 1 do mundo, inclusive, revelou que as suas passagens para o torneio já estão compradas.

"Hoje comecei a treinar um pouco para ver se as coisas evoluem bem e posso jogar no Rio. Tenho as passagens compradas. Tenho um compromisso com o torneio há algum tempo. O meu desejo é cumprir com os compromissos. Ter que renunciar a Buenos Aires não foi agradável", disse Nadal, em entrevista à rádio espanhola Onda Cero.

Assim, o Rio Open deve marcar a volta de Nadal às quadras. O espanhol não joga desde a final do Aberto da Austrália, realizada no dia 26 de janeiro, em Melbourne. Naquela oportunidade, o número 1 do mundo reclamou muito de dores nas costas e acabou sendo derrotado pelo suíço Stanislas Wawrinka.

Depois, Nadal iniciou tratamento, ficando afastados dos treinos. E a retomada da preparação para o seu calendário acabou sendo prejudicada por um vírus estomacal, que o deixou debilitado. Assim, para se recuperar completamente, o espanhol optou por desistir do Torneio de Buenos Aires.

Nesta terça-feira, porém, Nadal reiterou o seu desejo de participar do Rio Open, torneio de nível ATP 500 que fará a sua estreia no calendário do tênis mundial. E além dele, outras atrações da disputa no Rio serão o também espanhol David Ferrer e o italiano Fabio Fognini.