Rafael Nadal jogará o Rio Open em fevereiro de 2014

RIO - O espanhol Rafael Nadal voltará a jogar no Brasil em 2014. Após conquistar o título do Brasil Open neste ano em São Paulo, o número 2 do mundo teve nesta terça-feira a sua participação confirmada no Rio Open, um torneio de nível ATP 500 que será realizado no Jockey Club Brasileiro entre os dias 15 e 23 de fevereiro.

"Estou com muita vontade de jogar pela primeira vez no Rio de Janeiro. Já escutei muita coisa legal da cidade e agora finalmente vou ter a oportunidade de estar lá", afirmou o espanhol. "Sempre que jogo mundo afora recebo um enorme carinho dos brasileiros."

A competição, que irá entrar no calendário da ATP na próxima temporada, será disputada em quadras de saibro, o piso preferido de Nadal. Antes da confirmação da presença do espanhol, os organizadores do Rio Open já haviam anunciado que David Ferrer, compatriota de Nadal, também vai participar do torneio. Assim, o ATP 500 do Rio terá a presença dos finalistas da última edição de Roland Garros, vencida por Nadal.

Após se afastar do tênis no segundo semestre de 2012 por causa de uma grave lesão no joelho, Nadal voltou a jogar no início deste ano e conquistou o seu primeiro título nesse retorno exatamente no País, ao vencer o Brasil Open em São Paulo. Depois, em uma temporada até agora praticamente perfeita, levantou outros nove troféus, com as conquistas de Roland Garros, do US Open, dos Torneios de Acapulco e Barcelona e dos Masters 1000 de Indian Wells, Madri, Roma, Cincinnati e Montreal. Assim, acumula 61 vitórias e apenas três derrotas em 2013.

Agora, em 2014, Nadal voltará ao País sem as incertezas sobre a sua carreira e competitividade que marcaram a sua participação no Brasil Open. A primeira edição do Rio Open acontecerá no Jockey Club Brasileiro com oito quadras de saibro, incluindo um estádio central com capacidade para aproximadamente 7 mil pessoas. A premiação será de cerca US$ 1,5 milhão e também será disputada simultaneamente uma versão feminina da competição.