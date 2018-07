Rafael Nadal mantém liderança folgada do ranking da ATP após título

LOS ANGELES - Campeão do Torneio de Barcelona no último domingo, o espanhol Rafael Nadal segue soberano na liderança do ranking da ATP, com 12.870 pontos. Apesar disso, o número 1 do mundo ainda não somou os pontos da sua última conquista por não ter jogado o calendário completo obrigatório aos 30 melhores tenistas do mundo no ano passado.

Em 2010, Nadal participou de apenas um ATP 500 - o Torneio de Tóquio - e, por isso, foi punido com zero pontos em outros torneios deste nível (Washington e Valência). Assim, os pontos do título do Torneio de Barcelona só serão somados quando estes torneios forem realizados em 2011.

Mesmo assim, Nadal permanece com boa vantagem sobre o sérvio Novak Djokovic, que está em segundo lugar no ranking da ATP com 9.640 pontos. Eles são seguidos pelo suíço Roger Federer, pelo britânico Andy Murray e pelo sueco Robin Soderling, que não conseguiu defender a sua final de 2010 em Barcelona.

Assim, ele já a tem a quinta colocação ameaçada pelo espanhol David Ferrer, que foi vice-campeão em Barcelona e está apenas 335 pontos atrás. O checo Tomas Berdych está em sétimo lugar, à frente do austríaco Jurgen Melzer e do francês Gael Monfils. Semifinalista na Catalunha, o espanhol Nicolas Almagro subiu para a décima colocação e alcançou o Top 10 do ranking da ATP pela primeira vez na sua carreira.

Brasileiros. Eliminado na sua estreia em Barcelona, Thomaz Bellucci perdeu os 90 pontos conquistados no torneio em 2010, quando alcançou às quartas de final. Porém, somou outros 45 pontos que estavam pendentes e subiu uma posição no ranking da ATP. Assim, está agora em 31.º lugar, com 1.160 pontos.

Semifinalista do Torneio Challenger de Santos, Ricardo Mello caiu uma posição e ocupa o 90.º lugar. Já João Souza, o Feijão, foi campeão em Santos, subiu 27 posições e está em 148.º lugar no ranking da ATP.

Ranking da ATP, 25/04:

1.º - Rafael Nadal (ESP), 12.870 pontos

2.º - Novak Djokovic (SRB), 9.640

3.º - Roger Federer (SUI), 8.550

4.º - Andy Murray (GBR), 5.905

5.º - Robin Soderling, (SUE) 5.175

6.º - David Ferrer (ESP), 4.840

7.º - Tomas Berdych (RCH), 3.900

8.º - Jurgen Melzer (AUT), 3.020

9.º - Gael Monfils (FRA), 2.600

10.º - Nicolas Almagro (ESP), 2.530

11.º - Mardy Fish (EUA), 2.401

12.º - Andy Roddick (EUA), 2.270

13.º - Mikhail Youzhny (RUS), 2.205

14.º - Stanislas Wawrinka (SUI), 2.090

15.º - Fernando Verdasco (ESP), 1.910

16.º - Viktor Troicki (SRB), 1.815

17.º - Richard Gasquet (FRA), 1.745

18.º - Jo Wilfred Tsonga (FRA), 1.625

19.º - Sam Querrey (EUA), 1.520

20.º - Alexandr Dolgopolov (UCR), 1.500

31º - Thomaz Bellucci (BRA), 1.160

90.º - Ricardo Mello (BRA), 560

139.º - Rogério Dutra Silva (BRA), 419

147.º - Marcos Daniel (BRA), 407

148.º - João Souza (BRA), 405