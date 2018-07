Rafael Nadal pede para que esqueçam sua lesão no joelho esquerdo

MONTECARLO - A lesão no joelho esquerdo que afastou Rafael Nadal das quadras parece fazer parte do passado, mas as perguntas sobre o assunto ainda incomodam o tenista espanhol. Nesta segunda-feira, o número 5 do mundo voltou a se irritar com as perguntas sobre o assunto e pediu para que cessem as questões sobre as suas condições.

"Falar do joelho a cada dia não ajuda", afirmou Nadal, que volta a jogar nesta semana, quando participará do Masters 1000 de Montecarlo. "Estou aqui para tentar fazer o meu melhor e quero me concentrar no tênis, não mais no meu joelho", completou o espanhol.

Nadal teve um retorno impressionante ao tênis neste ano, com 17 vitórias e uma derrota. Assim, ele disputou a decisão das quatro competições que participou - os Torneios de Viña del Mar e Acapulco, o Brasil Open e o Masters 1000 de Indian Wells -, com a conquista de três títulos - só não foi campeão no Chile.

Em seguida, porém, desistiu de participar do Masters 1000 de Miami e só voltará a entrar em quadra nesta semana, o que significa um período de aproximadamente um mês sem jogar. O seu retorno, porém, acontecerá no palco ideal. Atual octocampeão em Montecarlo, ele buscará o seu nono título consecutivo no Masters 1000 monegasco.

Nadal soma 42 vitórias consecutivas em Montecarlo, onde perdeu pela última vez em 2003, quando tinha apenas 16 anos e parou na terceira rodada ao ser derrotado pelo argentino Guillermo Coria. Motivado para o torneio, ele tentou rejeitar o rótulo de favorito.

"Preciso de tempo. Não será fácil neste año conquistar o objetivo. Não é possível ganhar todo o tempo. Un dia, a série vai acabar. É a vida, é o esporte. Nada dura eternamente, simplesmente tenho que aceitar".

O adversário de estreia de Nadal no Masters 1000 de Montecarlo ainda está indefinido. Na próxima quarta-feira, o cabeça de chave número 3 vai enfrentar o vencedor do jogo entre o também espanhol Fernando Verdasco e o australiano Marinko Matosevic.