Rafael Nadal pode voltar a São Paulo em setembro pela Copa Davis

SÃO PAULO - O Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, deve ser o palco escolhido para o confronto entre Brasil e Espanha pela repescagem da Copa Davis entre 12 e 14 de setembro. A negociação está avançada e a confirmação da sede deve ser feita até o fim desta semana. Tudo indica que os paulistas vão reencontrar Rafael Nadal, campeão do Brasil Open em 2013. Em abril, o tenista número 1 do mundo declarou que pretende ajudar a equipe espanhola na missão de voltar ao Grupo Mundial em 2015.

Atendendo a um pedido do capitão João Zwetsch, uma quadra de saibro seria construída no local. A altitude de São Paulo e a cobertura do Ibirapuera tornariam o piso mais veloz e, consequentemente, mais favorável aos brasileiros. A vinda para a capital paulista seria uma estratégia para reduzir a zona de conforto dos adversários, já que os espanhóis são conhecidos por ser a principal escola no saibro.

Brasil e Espanha já se enfrentaram sete vezes na história da Copa Davis, com cinco vitórias espanholas. No entanto, o time brasileiro - formado por Fernando Meligeni, Gustavo Kuerten, Jaime Oncins e Márcio Carlson - levou a melhor no último encontro, em 1999. Os brasileiros ganharam do grupo rival - composto por Alex Corretja, Albert Costa, Carlos Moya e Felix Mantilla - mesmo atuando fora de casa, em Lérida.

Na última vez em que jogou em casa pela Copa Davis, em São José do Rio Preto, o Brasil teve o que comemorar. Em setembro de 2012, o País superou a Rússia por 5 a 0 e se garantiu na elite da competição depois de nove anos de jejum. Já São Paulo não recebe a competição desde 1996, quando o Brasil encarou a Áustria no Hotel Transamérica. O time liderado por Thomas Muster abandonou a equilibrada disputa e se despediu derrotado por 4 a 1.