Rafael Nadal prevê crescimento do tênis no Brasil e exalta Guga

RIO - No Brasil para disputar o Rio Open, ATP 500 que começa na próxima segunda-feira, Rafael Nadal afirmou nesta sexta, em entrevista coletiva na capital fluminense, que aposta na evolução do tênis brasileiro nos próximos anos. Embora o Brasil hoje viva uma fase ruim na modalidade, com nenhum representante no Top 100 do ranking entre os homens e tenha maiores feitos apenas em torneios de duplas nos últimos tempos, o espanhol aposta que o grande número de eventos que o País abrigará nos próximos anos, não somente no tênis, poderá colaborar para que isso aconteça.

"O tênis brasileiro vai crescer com todos os eventos esportivos que vêm sendo realizados, como o Rio Open, a Olimpíada e o Mundial (Copa de 2014)", disse o tenista número 1 do mundo, que também clamou para que o tênis receba maior apoio fora dos Estados Unidos e da Europa, principais centros deste esporte no mundo.

"O tênis precisa se movimentar em países onde as pessoas amam o esporte. A América Latina é um lugar onde o tênis vem crescendo nos últimos anos e há uma grande paixão pelo tênis. É importante termos torneios nesta parte do mundo", enfatizou.

Ao falar sobre o tênis do Brasil, Nadal não poderia deixar de citar Gustavo Kuerten, principal tenista da história do País, que chegou a bater bola com o espanhol em 2002, na semana de realização do Torneio de Mallorca, cidade onde o astro de 27 anos nasceu. "Guga foi uma grande referência para todos os tenistas brasileiros que vieram depois e jogar com um campeão como ele foi um momento inesquecível, uma experiência muito bonita", lembrou, para depois citar a importância que a imagem do ídolo tem para formação de jovens tenistas em solo nacional. "Ter alguém como Guga é bom para os jovens, porque eles acreditam que também podem chegar lá", completou.