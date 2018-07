Rafael Nadal recebe prêmio da ATP por ser o n.º 1 de 2010 e festeja

LONDRES - Mesmo sem jogar nesta terça-feira no ATP World Finals, Rafael Nadal voltou a ser o centro das atenções no dia ao receber, em Londres, palco da competição que fecha a temporada, o prêmio de tenista número 1 do ano. O espanhol festejou o feito depois de ter assegurado por antecipação a liderança do ranking mundial antes da disputa do torneio realizado na capital inglesa.

Depois da vitória do suíço Roger Federer sobre o britânico Andy Murray no jogo que abriu a segunda rodada do Grupo B do ATP Finals, Nadal foi até o centro da quadra da O2 Arena e recebeu o troféu de campeão da temporada. Ele interrompeu uma sequência de seis anos seguidos de Federer como melhor tenista do ano e não escondeu a felicidade pelo feito.

"É uma honra receber o troféu de número 1 do ano. Foi uma temporada fantástica para mim, a melhor da minha carreira. Depois de uma dura segunda metade de ano em 2009, eu voltei este ano e esse foi um ano muito emocionante para mim", afirmou o espanhol, lembrando que no ano passado foi atrapalhado por lesões que o afastaram das quadras em alguns períodos.

Além do troféu de tenista número 1 do ano, Nadal ainda recebeu outro por ter sido eleito pelos jogadores do circuito profissional como tenista de "maior esportividade" na temporada. "É uma grande satisfação receber esse prêmio, sendo eleito pelos meus companheiros tenistas. Isso é muito importante para mim", disse.

Federer, porém, voltou a receber neste ano um prêmio de expressão da ATP: o de tenista favorito da maioria dos fãs do tênis mundial. O suíço comemorou a honraria pelo oitavo ano consecutivo, mas desta vez ele ganhou por pouco a disputa que travou justamente com Nadal. Ele ganhou 47% dos votos, contra 42% do espanhol, o segundo mais votado.

"Eu gostaria de agradecer meu fãs por votaram em mim mais uma vez. Os fãs me inspiram a jogar esse jogo maravilhoso", disse Federer durante a cerimônia de premiação.