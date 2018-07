Rafael Nadal recebe primeiro prêmio Juan Antonio Samaranch

BARCELONA - O tenista espanhol Rafael Nadal, que venceu neste fim de semana o torneio de Barcelona, foi agraciado com o prêmio Juan Antonio Samaranch.

A distinção, criada em homenagem ao antigo líder do Comitê Olímpico Internacional, falecido no dia 21 de abril de 2010, será dado com a finalidade de reconhecer a trajetória vinculada ao mundo do tênis tanto de pessoas, como de instituições.

O júri do prêmio também avalia os sucessos esportivos, a capacidade de transmitir valores humanos, o esforço, a solidariedade e a promoção do tênis e o esporte.

A entrega do Prêmio Internacional Juan Antonio Samaranch será realizada na próxima quinta-feira, dia 28 de abril, em Madri.