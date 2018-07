Rafael Nadal sobe para 4.º, mas cairá no ranking por não jogar em Miami

LONDRES - Depois de conquistar no último domingo o Masters 1.000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, naquele que foi o seu terceiro título na quarta final consecutiva após sua volta ao circuito profissional, Rafael Nadal assumiu oficialmente nesta segunda-feira a quarta posição do ranking da ATP. O espanhol ultrapassou o seu compatriota David Ferrer, que caiu para o quinto lugar.

Após sete meses afastado das competições por causa de uma lesão no joelho, Nadal chegou aos 6.745 pontos e ficou pouco à frente de Ferrer, que tem 6.630. Daqui a duas semanas, porém, o ex-número 1 do mundo voltará a trocar de posição com o compatriota, pois anunciou que não jogará o Masters 1.000 de Miami, cuja chave principal começará a ser disputada nesta quinta-feira.

Nadal informou que foi aconselhado pelos médicos a se poupar, depois de ter disputado uma grande série de partidas em sua volta, pois logo de cara foi vice-campeão em Viña del Mar e depois emplacou os títulos do Brasil Open, do Torneio de Acapulco e do Masters de Indian Wells.

"Os doutores me recomendaram voltar para casa por umas semanas, descansar um pouco e seguir treinando. Preciso de mais força no quadríceps da minha perna esquerda, assim como necessito seguir trabalhando duro. A competição é dura para o corpo, e depois de quatro semanas fantásticas, não posso ir para Miami. Necessito me preparar e descansar para a competição seguinte", justificou Nadal, que confirmou que só voltará a atuar no Torneio de Montecarlo, que começará em 14 de abril.

A liderança do ranking continua nas mãos do sérvio Novak Djokovic, disparado no topo, com 13.280 pontos. Eliminado pelo argentino Juan Martín Del Potro na semifinal em Indian Wells, o tenista número 1 do mundo ainda vê o suíço Roger Federer, atual vice-líder, bem distante dele, com 8.715 pontos, enquanto o britânico Andy Murray é o terceiro colocado, com 8.350.

Já Del Potro, derrotado na final em Indian Wells, se manteve na sétima posição, mas agora está ainda mais próximo do checo Tomas Berdych, o sexto colocado - são apenas 180 pontos de diferença entre os dois.

O brasileiro Thomaz Bellucci, eliminado nas estreias de Indian Wells e do Challenger de Dallas nas últimas duas semanas, caiu mais duas posições e agora figura no 40.º lugar no ranking da ATP. Rogério Dutra Silva, o tenista número 2 do Brasil, se manteve na 114.ª colocação, enquanto João Souza, o Feijão, galgou três postos e agora é o 123.º no geral.

Confira o ranking atualizado da ATP:

1.º Novak Djokovic (SER), 13.280 pontos

2.º Roger Federer (SUI), 8.715

3.º Andy Murray (GBR), 8.350

4.º Rafael Nadal (ESP), 6.745

5.º David Ferrer (ESP), 6.630

6.º Tomas Berdych (RCH), 5.010

7.º Juan Martín del Potro (ARG), 4.830

8.º Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 3.750

9.º Janko Tipsarevic (SER), 3.090

10.º Richard Gasquet (FRA), 2.960

11.º Marin Cilic (CRO), 2.570

12.º Nicolás Almagro (ESP), 2.435

13.º Gilles Simon (FRA), 2.300

14.º Juan Monaco (ARG), 2.185

15.º Kei Nishikori (JAP), 2.135

16.º Milos Raonic (CAN), 2.095

17.º Stanislas Wawrinka (SUI), 1.960

18.º Tommy Haas (ALE), 1.925

19.º Andreas Seppi (ITA), 1.785

20.º Sam Querrey (EUA), 1.760

40.º Thomaz Bellucci (BRA), 952

114.º Rogério Dutra Silva (BRA), 465

123.º João Souza (BRA), 432

178.º Thiago Alves (BRA), 272