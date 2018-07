Rafael Nadal triunfa e vai às oitavas de final em Indian Wells

Rafael Nadal não teve maiores problemas para confirmar o seu favoritismo nesta terça-feira e garantir vaga nas oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells. Terceiro cabeça de chave da competição realizada nos Estados Unidos, o tenista espanhol venceu o norte-americano Donald Young por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.

Com o isso, Nadal se credenciou para encarar na próxima fase o francês Gilles Simon, que nesta terça superou o alemão Michael Berrer, também por 2 a 0, com 6/2 e 7/5.

Neste novo duelo, o terceiro colocado do ranking mundial só teve mais dificuldades no primeiro set, no qual chegou a ter o saque quebrado por duas vezes. Porém, ele compensou o fato convertendo três de quatro break points para assegurar a vantagem inicial de 6/4.

Na segunda parcial, Young conseguiu mais uma quebra de serviço, mas Nadal voltou a ser feliz em três de quatro oportunidades de ganhar games no saque do rival para aplicar o 6/2 que liquidou o confronto.

Outro dois cabeças de chave de destaque avançaram às oitavas de final em jogos já encerrados nesta terça. Um deles foi o canadense Milos Raonic, sexto pré-classificado, que eliminou o ucraniano Alexandr Dolgopolov por 7/6 (7/2) e 6/4.

Já o checo Tomas Berdych, nono na lista de favoritos, passou pelo norte-americano Steve Johnson por 6/4 e 6/2 e nas oitavas de final terá pela frente o checo Lukas Rosol, que neste dia de confrontos derrotou o holandês Robin Haase por 2 sets a 1, com 6/4, 6/7 (4/7) e 7/6 (7/3).

O sérvio Novak Djokovic, por sua vez, também está garantido nas oitavas de final. O líder do ranking mundial avançou para esta fase do torneio ao derrotar o espanhol Albert Ramos-Vinolas, na madrugada desta terça, por 7/5 e 6/3. Na próxima fase, ele irá travar um confronto com o norte-americano John Isner.

DUPLAS

O brasileiro Marcelo Melo foi outro que conquistou uma vitória no Masters de Indian Wells nesta terça e foi à semifinal da chave de duplas da competição. Atuando ao lado do croata Ivan Dodig, ele superou os espanhóis David Ferrer e Fernando Verdasco por 2 sets a 1, com 7/5, 3/6 e 10/7.

No jogo que valerá uma vaga na final, Melo e Dodig irão encarar os ganhadores do confronto entre a dupla formada pelo espanhol Pablo Carreno Busta e Rafael Nadal e a parceria firmada entre os italianos Simone Bolelli e Fabio Fognini.