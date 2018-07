Rafael Nadal vai à semifinal em Roma e garante liderança

O espanhol Rafael Nadal confirmou o seu favoritismo de forma contundente nesta sexta-feira ao bater o croata Marin Cilic por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, e avançar à semifinal do Masters 1.000 de Roma. Com o resultado, o tenista garantiu a manutenção da liderança do ranking mundial até a próxima semana, condição que ele poderia perder se fosse eliminado até as quartas de final.

Cabeça de chave número 1 do torneio italiano disputado em quadras de saibro, Nadal vinha jogando sob a espreita de Novak Djokovic, que nesta sexta encara o sueco Robin Soderling nas quartas de final e tinha chance de tomar o topo do espanhol na capital italiana. Nadal, porém, não deu espaço para surpresas diante de Cilic.

Agora, por um lugar na decisão, Nadal irá enfrentar o vencedor do confronto entre o checo Tomas Berdych, sétimo cabeça de chave, e o francês Richard Gasquet, este último que surpreendeu na última quinta ao eliminar o suíço Roger Federer.

Nesta sexta, Nadal iniciou a sua partida de forma arrasadora e logo de cara quebrou por duas vezes o saque do rival, abrindo 4 a 0 e depois liquidando o primeiro set em 6/1. Já no segundo, com duas novas quebras, o espanhol voltou a abrir vantagem para fechar a segunda parcial em 6/3, após um início equilibrado de set.

Os números da partida deixaram claro a superioridade de Nadal. Ele não cedeu nenhuma oportunidade de quebra de saque a Cilic e ganhou 81% dos pontos que disputou quando encaixou o seu primeiro serviço. Já o croata venceu apenas 58% dos pontos que travou quando acertou o primeiro saque.