Rafael Nadal vence Almagro na estreia no Torneio de Barcelona

O espanhol Rafael Nadal começou a sua participação no Torneio de Barcelona, ATP 500 disputado em quadras de saibro, com uma fácil vitória. Nesta quarta-feira, o número 4 do mundo avançou ao derrotar o compatriota Nicolás Almagro, 123º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, em 1 hora e 38 minutos.

O triunfo garantiu Nadal mas oitavas de final, fase em que ele terá pela frente o vencedor do duelo entre o italiano Fabio Fognini e o russo Andrey Rublev. E ao bater Almagro, Nadal confirmou o seu excelente retrospecto diante do compatriota - agora são 12 vitórias em 13 partidas.

Sem ter o seu saque ameaçado no primeiro set, Nadal converteu break points no sétimo e nono games para fechar a parcial em 6/3. Batido, Almagro esboçou uma reação ao conseguir uma quebra de saque logo no primeiro game do segundo set. O número 4 do mundo, porém, não sentiu o golpe e venceu seis games seguidos, com três quebras de saque, para fechar a parcial em 6/1 e o jogo em 2 sets a 0.

David Ferrer também estreou com vitória em Barcelona. Em duelo entre tenistas espanhóis, o número 8 do mundo derrotou o compatriota Albert Montañes, 124º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, em 1 hora e 25 minutos.

O triunfo levou Ferrer a ampliar a sua vantagem no confronto direto com Montañes para 5 a 0. Seu adversário nas oitavas de final será o sueco Elias Ymer (192º), que surpreendeu ao derrotar o australiano Nick Kyrgios (41º) por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 7/5 e 7/6 (9/7).

Número 9 do mundo, o croata Marin Cilic caiu logo na sua partida de estreia no Torneio de Barcelona ao perder para o dominicano Victor Estrella, 53º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com um duplo 6/4, em 1 hora e 19 minutos. O próximo adversário de Estrella será o eslovaco Martin Klizan (28º), que derrotou o argentino Juan Monaco (36º), por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/0 e 6/3.

O colombiano Santiago Giraldo (31º) vai ser o oponente do japonês Kei Nishikori nas oitavas de final no Torneio de Barcelona após bater o português João Sousa (56º) por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/1.

Também nesta quarta, o argentino Leonardo Mayer (24º) foi eliminado ao perder para o espanhol Pablo Andujar (66º) por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/1 e 6/2. Já o alemão Philipp Kohlschreiber (25º) avançou com a vitória sobre o russo Andrey Kuznetsov (95º) por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/1) e 6/3.