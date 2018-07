Rafael Nadal vence com tranquilidade na estreia do US Open

NOVA YORK - Cabeça de chave número 2, o espanhol Rafael Nadal estreou com tranquilidade no US Open e não teve muito trabalho para despachar o norte-americano Ryan Harrison. Nesta segunda-feira, o segundo colocado no ranking da ATP venceu por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/2 e 6/2, em 2h06min, e avançou à segunda rodada.

Agora Nadal pode entrar no caminho de um brasileiro. Ainda nesta segunda-feira, Rogério Dutra Silva estreia no US Open contra o canadense Vasek Pospisil. Se vencer, enfrentará justamente o espanhol logo na segunda rodada.

Com a vitória, Nadal deixou para trás a lembrança da traumática estreia em Wimbledon. No último Grand Slam disputado, em junho, o espanhol foi surpreendido e caiu logo em sua primeira partida ao perder para o desconhecido belga Steve Darcis, então 135.º do mundo, por 3 a 0.

Mas nesta segunda-feira Nadal não deu chance para o azar e conseguiu uma quebra de vantagem logo no primeiro game. Depois, apenas administrou a partida para fechar a primeira parcial, apesar do saque do norte-americano, que conseguiu seis aces somente no set inicial e incomodou.

No segundo e no terceiro sets, Harrison não conseguiu a mesma performance no serviço e, com isso, Nadal alcançou as quebras com mais facilidade. O espanhol aproveitou os quatro break points que teve nas duas últimas parciais e arrancou para a vitória.

Ainda nesta segunda-feira, Kei Nishikori foi o primeiro cabeça de chave a cair no US Open. O japonês, 11.º favorito da chave masculina, foi surpreendido e acabou atropelado pelo britânico Daniel Evans, que avançou após vencer por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/4 e 6/2.

Em outros jogos já encerrados desta segunda, o sérvio Janko Tipsarevic, cabeça de chave número 18, derrotou o uruguaio Pablo Cueva. O francês Richard Gasquet, oitavo favorito da competição, bateu o norte-americano Michael Russell. Feliciano Lopez e Dmitry Tursunov, 23.º e 32.º cabeças de chave, respectivamente, também avançaram à segunda rodada.