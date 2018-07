Rafael Nadal vence Daniel Traver na estreia do Torneio de Barcelona

O espanhol Rafael Nadal estreou com uma vitória fácil no Torneio de Barcelona, que é disputado em quadras de saibro e dá 500 pontos ao campeão no ranking da ATP. Nesta quarta-feira, o número 1 do mundo derrotou o compatriota Daniel Gimeno Traver, 60º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com um duplo 6/1, em 1 hora e 6 minutos.

Nadal foi campeão cinco vezes em Barcelona, mas não participou do torneio no ano passado. Seu próximo adversário será o colombiano Santiago Giraldo, 54º colocado no ranking da ATP e algoz do brasileiro Thomaz Bellucci, que bateu o local Albert Ramos por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 6/3.

A 30ª vitória seguida de Nadal em uma quadra de saibro foi conquistada com extrema tranquilidade. No primeiro set, o líder do ranking da ATP abriu 5/0 sobre Traver e triunfou por 6/1. Na segunda parcial, Nadal conseguiu uma quebra de serviço logo no começo e abriu 2/0. Depois, com mais duas quebras de saque voltou a vencer por 6/1.

Outros jogos. Também nesta quarta-feira, o espanhol David Ferrer, derrotado por Nadal na final do Masters 1000 de Montecarlo, avançou na estreia ao derrotar o argentino Carlos Berlocq, 72º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com um duplo 6/2.

Número 6 do mundo, Ferrer foi vice-campeão em Barcelona em 2008 e 2009. Seu próximo adversário será o romeno Victor Hanescu, 66º colocado no ranking da ATP, que venceu o sul-africano Kevin Anderson por 2 sets a 0, com um duplo 6/4.

O espanhol Albert Montanes, número 27 do mundo, garantiu vaga na terceira rodada ao bater o francês Benoit Paire por 2 sets a 1, com parciais de 6/7, 6/1 e 6/4. Já o também local Juan Carlos Ferrero avançou ao bater o alemão Mischa Zverev por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5. Agora, vai duelar com o italiano Simone Vagnozzi, que veio do qualifying e derrotou o argentino Juan Monaco por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.