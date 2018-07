Rafael Nadal vence e encara Federer na decisão de torneio em Abu Dabi

ABU DABI - Logo no primeiro dia de 2011, Rafael Nadal e Roger Federer já têm um duelo marcado. Nesta sexta-feira, o líder do ranking espanhol passou com tranquilidade pelo checo Tomas Berdych, por 2 sets a 0 (duplo 6/4), e se garantiu na decisão do torneio de exibição de Abu Dabi.

Horas antes, Federer também havia se garantido na final ao superar o sueco Robin Soderling por 2 sets a 1. Assim, os dois melhores tenistas da atualidade - que estrearam já na semifinal da competição - decidem o primeiro título do ano neste sábado.

Nadal, aliás, busca vingar a derrota sofrida para Federer na decisão do ATP Finals, em novembro, resultado que o impediu de conquistar a competição pela primeira vez. Busca ainda mostrar que inicia o ano embalado para manter a liderança do ranking.

E Federer, embora embalado pela importante conquista de novembro, precisa minimizar o retrospecto diande de Nadal. Em 22 partidas disputadas, o suíço venceu apenas oito e perdeu 14.

