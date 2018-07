Rafael Nadal vence, e Roger Federer avança sem jogar na Austrália

MELBOURNE - Rafael Nadal e Roger Federer asseguraram vaga na terceira rodada do Aberto da Austrália, nesta quarta-feira, de formas bem diferentes em Melbourne. Enquanto o espanhol derrotou o alemão Tommy Haas por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/3 e 6/4, o suíço nem precisou entrar em quadra para avançar à próxima fase. Ele contou com a desistência do alemão Andreas Beck, que resolveu não jogar por conta de uma lesão nas costas sofrida contra o francês Eric Prodon em sua estreia.

Cabeça de chave número 2 da competição, Nadal irá enfrentar na terceira rodada o eslovaco Lukas Lacko, que nesta quarta bateu o norte-americano Donald Young por 3 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/1, 3/6 e 6/3. Já Federer, pré-classificado como terceiro maior favorito ao título, medirá forças contra Ivo Karlovic. O croata vai encarar o recordista de títulos de Grand Slam após superar o argentino Carlos Berlocq, também por 3 a 1, com 7/6 (7/4), 3/6, 6/3 e 6/4.

Para confirmar o seu favoritismo na segunda rodada, Nadal aproveitou seis de dez chances de quebrar o saque de Haas, que converteu dois de quatro break points e não deu vida fácil ao espanhol no confronto. O campeão do Aberto da Austrália de 2009, porém, mostrou eficiência ao vencer 75% dos pontos que disputou quando encaixou o seu primeiro serviço, além de contabilizar 36 winners, diante de 30 do seu rival. O alemão ainda pagou caro pelo grande número de erros não forçados. Foram 38, contra apenas 17 do seu adversário.

Essa foi a quinta vitória de Nadal em cinco jogos com Haas, que no confronto anterior entre os dois caiu por 3 sets a 0, justamente na edição de 2009 do Aberto da Austrália, faturado pelo espanhol.

Outro top 10 que assegurou lugar na terceira rodada nesta quarta-feira em Melbourne foi o checo Tomas Berdych. Sétimo cabeça de chave, ele superou o belga Olivier Rochus por 3 sets a 0, com 6/1, 6/0 e 7/6 (7/4), e terá pela frente na próxima fase o sul-africano Kevin Anderson, que bateu o ucraniano Sergiy Stakhovsky, de virada, com parciais de 3/6, 6/1, 7/6 (7/3) e 6/3.

Já o norte-americano Mardy Fish não conseguiu justificar a sua condição de oitavo cabeça de chave ao ser eliminado nesta quarta. Ele caiu diante do colombiano Alejandro Falla por 3 sets a 0, com 7/6 (7/4), 6/3 e 7/6. Desta forma, o tenista sul-americano se credenciou para encarar na terceira rodada o alemão Philipp Kohlschreiber, que contou com a desistência do espanhol Pere Riba quando ganhava o segundo set por 4 a 0, após aplicar 6/0 no primeiro.

Outro tenista da América do Sul que assegurou lugar na terceira rodada nesta quarta foi Juan Martín del Potro. O argentino, 11.º cabeça de chave em Melbourne, derrotou o esloveno Blaz Kavcic por 3 a 0, com 6/4, 7/5 e 6/3, e medirá forças na próxima fase com Yen-Hsun Lu, de Taiwan, que na segunda fase da competição eliminou o francês Florent Serra com parciais de 7/5, 6/2 e 6/2.

JUIZ PREJUDICA NALBANDIAN - O argentino David Nalbandian, por sua vez, esteve muito próximo de avançar à terceira rodada nesta quarta, mas acabou eliminado pelo norte-americano John Isner. O 16.º cabeça de chave só venceu após 4 horas e 41 minutos de batalha, por 3 sets a 0, com 4/6, 6/3, 2/6, 7/6 (7/5) e 10/8.

Um erro do árbitro de cadeira Kader Nouni, porém, acabou desestabilizando o argentino e foi determinante para a vitória de Isner. Quando o placar apontava empate por 8 a 8 no último set - no Grand Slam a parcial derradeira não conta com decisão no tie-break - o norte-americano sacava com um break-point contra e errou o seu primeiro serviço, fato que foi ratificado pelo juiz de linha. Porém, Nouni assumiu a responsabilidade sobre o lance e apontou bola dentro, fato que fez o tenista dos Estados Unidos ter um novo primeiro saque à disposição.

Revoltado com a decisão do juiz, cujo erro foi evidenciado pelas imagens de TV, Nalbandian discutiu com o árbitro. O argentino solicitou o desafio (uso da imagem para correção eletrônica), mas Nouni alegou que o tenista demorou para solicitar o pedido. E, em seguida, Isner confirmou o seu saque e depois conseguiu quebrar o serviço do argentino para faturar a partida.

Com a polêmica vitória, Isner jogará na terceira rodada contra o espanhol Feliciano Lopez, que nesta quarta bateu o italiano Flavio Cipolla por 3 a 0, com 7/5, 7/6 (7/4) e 6/2.

Outro duelo confirmado na terceira rodada reunirá o australiano Bernard Tomic e o ucraniano Alexandr Dolgopolov. O primeiro deles avançou ao vencer o norte-americano Sam Querrey por 3 a 1, com 3/6, 6/3, 7/6 (7/3) e 6/3, enquanto o segundo passou pelo alemão Tobias Kamke por 3 a 2, com 4/6, 6/1, 6/1, 3/6 e 8/6.