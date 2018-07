Rafael Nadal vence no reencontro com Rosol e avança no Torneio de Doha

DOHA - No reencontro com o checo Lukas Rosol, para quem sofreu uma amarga derrota em 2012, o tenista espanhol Rafael Nadal abriu oficialmente a sua temporada com vitória. Em jogo disputado nesta terça-feira, pela primeira rodada do Torneio de Doha, no Catar, ele teve trabalho para ganhar por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (9/7), em 1 hora e 43 minutos de disputa.

Na única vez em que eles haviam se enfrentado até agora, Rosol surpreendeu ao eliminar Nadal na segunda rodada da edição de 2012 de Wimbledon. Depois daquela derrota, o espanhol passou todo o restante do segundo semestre daquele ano afastado das quadras, por causa da lesão no joelho. Agora, porém, ele teve a chance de revanche contra o tenista checo.

Número 1 do mundo, Nadal já tinha vencido Rosol no dia anterior, quando eles se enfrentaram pela chave de duplas - o espanhol jogou com o compatriota Francisco Roig, enquanto o checo estava ao lado do também espanhol Pablo Andujar. Nesta terça-feira, a vitória foi pelo torneio de simples em Doha, o que provocou a eliminação do 47ª colocado do ranking.

Em busca de seu primeiro título em Doha - já foi vice-campeão três vezes -, Nadal vai enfrentar agora o alemão Tomas Kamke, número 74 do mundo, que tinha se classificado no dia anterior. Será o primeiro jogo entre os dois no circuito profissional da ATP.

Também nesta terça-feira, em jogos válidos pela primeira rodada em Doha, o espanhol David Ferrer venceu o ucraniano Alexandr Dolgopolov por 6/3, 5/7 e 6/3, o alemão Philipp Kohlschreiber derrotou o espanhol Pablo Andujar por 7/6 (9/7) e 6/2 e letão Ernests Gulbis ganhou do britânico Daniel Evans por 6/2, 4/6 e 6/0.