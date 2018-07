Rafael Nadal vence Roger Federer e vai às semifinais em Indian Wells

INDIAN WELLS - O espanhol Rafael Nadal conseguiu na noite desta quinta-feira a sua mais expressiva vitória neste seu retorno ao tênis após longo período de afastamento por causa de uma lesão no joelho. Pelas quartas de final do Masters 1000 de Indian Wells, o número 5 do mundo derrotou o suíço Roger Federer, segundo colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em 1 hora e 24 minutos.

Como Nadal ficou um longo período sem entrar em quadra, o duelo com Federer, um dos principais clássicos do tênis, não acontecia há exatamente um ano. No ano passado, eles se encontraram nas semifinais em Indian Wells, com vitória do suíço, que posteriormente faturou o título do Masters 1000 californiano.

Dessa vez, porém, Nadal se deu melhor e ampliou a sua vantagem no confronto direto com Federer para 19 a 10. Além disso, o espanhol passa a acumular 12 vitórias seguidas nesse seu retorno ao tênis, com os títulos do Brasil Open e do Torneio de Acapulco, ambos disputados em quadras de saibro.

Classificado para as semifinais do Masters 1000 de Indian Wells, Nadal vai enfrentar o checo Tomas Berdych, sexto colocado no ranking da ATP, que eliminou o sul-africano Kevin Anderson (6/4 e 6/4). O espanhol está em vantagem de 12 a 3 no confronto direto.

Na noite de quinta, Nadal e Federer fizeram um duelo igual até o sétimo game do primeiro set, quando o espanhol conseguiu uma quebra de serviço para abrir 4/3. Depois, confirmou o seu saque mais duas vezes para fechar a parcial em 6/4.

Embalado, Nadal começou o segundo set em ritmo forte, conseguiu duas quebras de serviço e abriu 3/0. Federer ainda esboçou uma reação e diminuiu a vantagem do espanhol para 3/2 ao devolver uma das quebras. Nadal, porém, retomou o controle do duelo, venceu três games seguidos e fechou a parcial em 6/2 para garantir a sua classificação às semifinais do Masters 1000 de Indian Wells.