Rafael Nadal volta a treinar em quadra após lesão no joelho esquerdo

MANACOR - O espanhol Rafael Nadal deu passo importante em sua recuperação de uma lesão no joelho esquerdo nesta terça-feira, quando realizou seu primeiro treino em quadra desde que se contundiu. Afastado desde junho, o tenista número 4 do mundo tem evitado fazer previsões de retorno, mas o mais provável é que ele volte a atuar no Aberto da Austrália do ano que vem.

Nadal revelou sua volta aos treinos através de sua página no Facebook, na qual colocou fotos e um curto vídeo no qual trocava bolas no fundo da quadra. Ele teve uma temporada para ser esquecida em 2012, principalmente no segundo semestre, justamente por conta das lesões, e caiu da segunda para a quarta colocação no ranking da ATP.

O espanhol não entra em quadra desde sua queda precoce na segunda rodada de Wimbledon, diante do pouco expressivo Lukas Rosol, da República Checa. O espanhol tem jogo-exibição marcado para dezembro, mas só deve mesmo retornar ao circuito da Austrália, em janeiro de 2013.