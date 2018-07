Rafter é o novo capitão da Austrália na Copa Davis

Duas vezes campeão do US Open, Patrick Rafter foi definido nesta quarta-feira como capitão da equipe da Austrália na Copa Davis, em substituição a John Fitzgerald. Ex-número 1 do ranking da ATP, Rafter é apenas o quinto capitão australiano nos últimos 60 anos na Davis. Além de Fitzgerald, John Newcombe, Neale Fraser e Harry Hopman tiveram longos períodos na função de capitão da Austrália.

O principal objetivo de Rafter será ajudar a Austrália a voltar a disputar o Grupo Mundial da Copa Davis. O seu primeiro confronto como capitão da equipe australiana será em março, contra Taiwan. E ele será auxiliado pelo treinador Tony Roche, com quem trabalhou durante a sua carreira profissional.

Como jogador, Rafter ajudou a Austrália a chegar à final em 1999, mas não participou da vitória sobre a França, em Nice, por conta de uma lesão no ombro. Ele estava na equipe australiana que perdeu decisões para a Espanha em 2000 e a França em 2001. Com 28 títulos, a Austrália só perde para os Estados Unidos em número de conquistas da Copa Davis. Porém, os australianos não ganham um título desde 2003.

"Eu estou realmente ansioso para trabalhar com a equipe e ajudar a levantar o tênis masculino australiano no cenário mundial", afirmou Rafter. "Nós temos um monte de jogadores jovens que têm uma grande oportunidade de jogar pela Austrália. Meus padrões e expectativas são extremamente elevados. Esta é uma grande oportunidade de fazer parte do algo que significa muito para mim".