Ramos supera Pouille e faz sua primeira final de Masters 1000 em Montecarlo

O espanhol Albert Ramos Viñolas vai disputar neste domingo a primeira final da sua carreira em um torneio de nível Masters 1000. Para alcançá-la em Montecarlo, o número 24 do mundo superou, neste sábado, o francês Lucas Pouille, o 17º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 5/7 e 6/1, em 2 horas e 15 minutos.

Ramos Viñolas só possui um título na sua carreira, mas tem boas credenciais no saibro, piso em que é disputado o Masters 1000 de Montecarlo, tanto que no ano passado chegou às quartas de final de Roland Garros. Agora, na decisão, o espanhol de 29 anos terá pela frente o vencedor do duelo entre o compatriota Rafael Nadal e o belga David Goffin.

A semifinal envolveu dois jogadores que fizeram avanços significativos em 2016, tanto que Pouille, de 23 anos, alcançou as quartas de final de Wimbledon e do US Open. E o francês havia vencido o único duelo anterior entre eles, há dois anos, em Auckland.

Com o sol brilhando e altas temperaturas, as condições eram perfeitas para o jogo no saibro da idílica quadra central, lotada, com a reluzente vista do mar Mediterrâneo. E após os semifinalistas trocarem quebras de saque nos games iniciais, Ramos venceu quatro seguidos, do sexto ao nono, para fechar o primeiro set em 6/3.

No final da segunda parcial, Pouille jogou o seu melhor tênis no jogo ao converter break point no 11º game, fazendo 7/5 na sequência e forçando a realização do terceiro set, quando sofreu com problemas físicos. Ramos logo abriu 3/0 e viu o adversário receber atendimento médico nas costas e no quadril por cerca de quatro minutos. Depois, o jogo acabou sendo concluído no sétimo game, quando o espanhol obteve quebra de saque para fazer 6/1.

Ramos tem um título na carreira, conquistado em Bastad, na Suécia, no ano passado. Ele perdeu outras três decisões na sua carreira, incluindo a derrota na final do Brasil Open, em São Paulo, nesta temporada.