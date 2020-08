Ranking da ATP é descongelado e Djokovic se aproxima da marca de Pete Sampras

Com a retomada do circuito profissional masculino de tênis na semana passada com a realização de torneios de nível Challenger e o início do Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos, a ATP divulgou nesta segunda-feira a primeira atualização de seu ranking depois de um congelamento de 22 semanas por conta da paralisação de mais de cinco meses provocada pela pandemia do novo coronavírus. Nela, o sérvio Novak Djokovic soma mais uma semana na ponta e se aproxima de uma marca de Pete Sampras.

O atual número 1 do mundo agora tem 283 semanas como líder do ranking e se aproxima da marca de 286 do norte-americano, que se aposentou em 2002 e é o segundo colocado na lista dos tenistas com mais tempo na ponta da ATP. O primeiro colocado é o suíço Roger Federer, com 310 semanas.

Com a mudança na contagem dos pontos neste período pós-paralisação, que durará até o final do ano, Djokovic tem garantida a liderança pelo menos até Roland Garros, Grand Slam francês que será disputado entre o final de setembro e o começo de outubro, e assim ultrapassará Sampras.

A ausência por opção de Rafael Nadal, atual número 2 do mundo, no Masters 1000 de Cincinnati e no US Open - este começará na próxima segunda-feira - deixa o espanhol de fora da briga pela ponta pelo menos até o Grand Slam em Paris, já que não conseguirá somar um ponto sequer nesse período. O austríaco Dominic Thiem e o grego Stefanos Tsitsipas, confirmados nos torneios americanos, são as principais ameaças ao sérvio.

Para alcançar a marca de Federer no menor tempo possível, Djokovic precisa se manter como número 1 do mundo até a divulgação do ranking no dia 1.º de março de 2021, quando igualará as 310 semanas do suíço. Caso continue na ponta, o sérvio se tornará o maior líder da história da ATP no dia 8 de março.

Na lista divulgada nesta segunda-feira, pouca coisa mudou no Top 100. A principal alteração foi a volta do suíço Stan Wawrinka ao Top 15, graças à sua conquista no Challenger de Praga, na República Checa. O tenista de 35 anos ganhou duas colocações, deixou para trás o russo Karen Khachanov e o canadense Felix-Auger Aliassime e agora é o 15.º colocado.

Entre os brasileiros, o cearense Thiago Monteiro é o melhor na 82.ª colocação. Thiago Wild está em 113.º lugar e João Menezes, classificado aos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, que serão em 2021, ocupa a 188.ª posição. Ele precisa estar entre os 300 melhores do ranking em junho do ano que vem, após a disputa de Roland Garros, para confirmar a vaga.

Confira o ranking da ATP

1.º - Novak Djokovic (SER) - 10.220 pontos

2.º - Rafael Nadal (ESP) - 9.850

3.º - Dominic Thiem (AUT) - 7.045

4.º - Roger Federer (SUI) - 6.630

5.º - Daniil Medvedev (RUS) - 5.890

6.º - Stefanos Tsitsipas (GRE) - 4.745

7.º - Alexander Zverev (ALE) - 3.630

8.º - Matteo Berrettini (ITA) - 2.860

9.º - Gael Monfils (FRA) - 2.860

10.º - David Goffin (BEL) - 2.555

11.º - Fabio Fognini (ITA) - 2.400

12.º - Roberto Bautista Agut (ESP) - 2.360

13.º - Diego Schwartzman (ARG) - 2.265

14.º - Andrey Rublev (RUS) - 2.234

15.º - Stan Wawrinka (SUI) - 2.185

16.º - Karen Khachanov (RUS) - 2.120

17.º - Denis Shapovalov (CAN) - 2.075

18.º - Cristian Garin (CHI) - 1.900

19.º - Grigor Dimitrov (BUL) - 1.850

20.º - Felix Auger-Aliassime (CAN) - 1.771

82.º - Thiago Monteiro (BRA) - 699

113.º - Thiago Wild (BRA) - 507

188.º - João Menezes (BRA) - 279