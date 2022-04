Djokovic lidera e Fokina ganha 19 posições no ranking da ATP; confira o Top 10

Novak Djokovic permanece intocável no ranking da ATP após mais uma semana sem bons resultados. Mesmo caindo precocemente em Montecarlo, o sérvio ampliou sua vantagem sobre o russo Daniil Medvedev, o segundo colocado. Nenhuma mudança ocorreu no Top 10 e o maior beneficiado na nova lista divulgafa nesta segunda-feira foi o jovem espanhol Alejandro Davidovich Fokina, que subiu 19 posições.

Fokina, de 22 anos, chegou até a decisão de Montecarlo, na qual acabou derrotado pelo grego Stefanos Tsitsipas, bicampeão do torneio e quinto colocado na lista, atrás de Djokovic, Medvedev, Alexander Zverev e Rafael Nadal. Ojovem espanhol alcançou o 27º posto, com 1515 pontos.

Djokovic estava com somente 10 pontos de vantagem sobre Medvedev, mas a ausência do russo em Montecarlo, por lesão, acabou sendo benéfica e ele ampliou sua liderança, agora com 110 pontos de vantagens - perdeu 80, diante de 180 do oponente. Zverev poderia se aproximar bastante caso fosse o campeão, mas caiu nas semifinais.

As 14 primeiras colocações se mantiveram intactas no ranking. A primeira mudança foi a subida do argentino Diego Schwartzman, que ganhou o 15° lugar do canadense Denis Shapovalov, ao somar 135 pontos. O búlgaro Grigor Dimitrov também se deu bem, subindo de 29° para 23° com os 270 pontos conquistados.

O Brasil não tem nenhum tenista entre os 100 melhores. Thiago Monteiro aparece em 110°, subindo quatro posições, ao ganhar 15 pontos. Ele agora soma 611 no ranking.

Confira o ranking da ATP:

1° - Novak Djokovic (SER) - 8340 pontos

2° - Daniil Medvedev (RUS) - 8230 pontos

3° - Alexander Zverev (ALE) - 7465 pontos

4° - Rafael Nadal (ESP) - 6935 pontos

5° - Stefanos Tsitsipas (GRE) - 5980 pontos

6° - Matteo Berrettini (ITA) - 4945 pontos

7° - Casper Ruud (NOR) - 4110 pontos

8° - Andrey Rublev (RUS) - 3865 pontos

9° - Felix Auger-Aliassime (CAR) - 3625 pontos

10° - Cameron Norrie (GBR) - 3440 pontos

110° - Thiago Monteiro (BRA) - 611 pontos

190° - Felipe Meligeni (BRA) - 306 pontos

215° - Matheus Pucinelli de Almeida (BRA) - 254 pontos

230° - Thiago Seyboth Wild (BRA) - 236 pontos