Ranking da WTA mostra Paula Gonçalves como melhor do País

Paula Gonçalves é, novamente, a melhor brasileira do ranking da WTA. Ela reassumiu o posto nesta segunda-feira, quando a Associação das Tenistas Profissionais computou o resultado de um torneio de nível Future disputado em Santiago, no Chile, há duas semanas. Vice-campeã lá, ultrapassou Bia Haddad Maia.

Para recuperar o posto de número 1 do Brasil, Paula contou com bons resultados em eventos de pouca expressão em Santiago. Em um, de US$ 10 mil de premiação, foi campeã de uma forma dolorosa, com a rival, a chilena Daniela Seguel, abandonando a partida porque seu pai teve um colapso na arquibancada e faleceu.

Depois, no segundo torneio seguido em Santiago, este de US$ 25 mil em prêmios, perdeu a final para a eslovena Tamara Zidansek, número 235 do ranking. Ali, entretanto, Paula somou 30 pontos para o ranking, chegando a 348, no 161.º lugar. Está a três posições do seu melhor ranking, obtido em agosto.

Bia Haddad não joga desde meados de novembro, quando ganhou dois torneios de US$ 50 mil seguidos nos Estados Unidos. Só neles, somou 160 pontos, chegando a 324. Está no 172.º lugar.

O posto de número 1 do Brasil foi de Teliana Pereira entre abril de 2012 e o último dia 10 de outubro, quando Paula, de 26 anos, assumiu a liderança pela primeira vez na carreira. Ela, entretanto, perderia o posto sete semanas depois, em 14 de novembro, quando Bia a ultrapassou. O reinado da jovem de 20 anos, porém, durou só quatro semanas.

Em queda livre, Teliana hoje aparece só no 206.º lugar do ranking mundial, tendo que voltar a disputar torneios menores no ano que vem se quiser recuperar seu posto de melhor brasileira.

Com a temporada perto do fim, apenas com torneios de menor escalão, o ranking desta segunda-feira não trouxe mudanças no Top 100. A liderança segue com a alemã Angelique Kerber, com 9.080 pontos, seguida pela norte-americana Serena Williams, com 7.050, e a polonesa Agnieszka Radwanska, com 5.600. A romena Simona Halep e a eslovaca Dominika Cibulkova completam as cinco primeiras.

Confira o ranking atualizado da WTA:

1º - Angelique Kerber (ALE), 9.080 pontos

2º - Serena Williams (EUA), 7.050

3º - Agnieszka Radwanska (POL), 5.600

4º - Simona Halep (ROM), 5.228

5º - Dominika Cibulkova (ESQ), 4.875

6º - Karolina Pliskova (RCH), 4.600

7º - Garbiñe Muguruza (ESP), 4.236

8º - Madison Keys (EUA), 4.137

9º - Svetlana Kuznetsova (RUS), 4.115

10º - Johanna Konta (GBR), 3.640

11º - Petra Kvitova (RCH), 3.485

12º - Carla Suárez Navarro (ESP), 3.070

13º - Victoria Azarenka (BLR), 3.061

14º - Elina Svitolina (UCR), 2.895

15º - Timea Bacsinzky (SUI), 2.347

17º - Venus Williams (EUA), 2.252

16º - Elena Vesnina (RUS), 2.240

18º - Roberta Vinci (ITA), 2.210

19º - Caroline Wozniacki (DIN), 2.185

20º - Barbosa Strycova (RCH), 2.170

161º - Paula Gonçalves (BRA), 348

172º - Bia Haddad (BRA), 324

206º - Teliana Pereira (BRA), 264