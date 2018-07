Raonic avança e Karlovic é eliminado na estreia em Delray Beach

Os dois principais cabeças do Torneio de Delray Beach, nos Estados Unidos, tiveram destinos diferentes em suas estreias. Nesta terça-feira, o canadense Milos Raonic venceu em dois sets, enquanto o croata Ivo Karlovic caiu ao perder dois tie-breaks.

Número 4 do mundo, Raonic venceu fácil o norte-americano Tim Smyczek, que veio do qualifying e está apenas em 165º lugar no ranking da ATP, por 6/1 e 6/4, numa partida em que disparou dez aces, levou cinco e conseguiu três quebras de serviço. Seu próximo rival vai ser o croata Borna Coric, que superou o colombiano Santiago Giraldo (6/1 e 6/3).

Já Karlovic, o número 20 do mundo, disparou 19 aces, cometeu oito duplas-faltas e perdeu por duplo 7/6 para o norte-americano Donald Young, o 69º colocado no ranking, num duelo sem sequer um break point.

Nos outros jogos do dia, o georgiano Nikoloz Basilashvili, os norte-americanos Jared Donaldson, Steve Johnson e Jack Sock, o belga Steve Darcis, o bósnio Damir Dzumhur e o espanhol Guillermo Garcia-Lopez venceram seus jogos de estreia em Delray Beach.