Raonic bate Haas e fatura o tricampeonato em San Jose O canadense Milos Raonic faturou na noite de domingo o título do Torneio de San Jose, na Califórnia. A conquista do número 13 do mundo foi a terceira consecutiva dele no ATP 250 norte-americano, disputado em quadras duras e cobertas e que fez a sua despedida do calendário do tênis.