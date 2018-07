Raonic confirma favoritismo e estreia com vitória sobre britânico em Istambul

O canadense Milos Raonic começou bem sua caminhada em busca do título do Torneio de Istambul. Nesta quarta-feira, o cabeça de chave número 1 da competição no saibro turco levou um susto, mas derrotou na estreia o britânico Aljaz Bedene por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (5/7), 6/3 e 7/6 (7/3).

Raonic precisou de pouco mais de duras horas e meia para eliminar o número 58 do mundo. Como de costume, o canadense contou com um dia inspirado no saque e não cedeu sequer um break point ao adversário. Ainda assim, saiu atrás no placar e precisou buscar o triunfo ao aproveitar duas das sete oportunidades de quebra que teve a seu favor.

Número 6 do mundo, Raonic encaixou 13 aces para levar a melhor nesta quarta e avançar às quartas de final. Agora, ele vai encarar o sexto cabeça de chave do torneio, o australiano Bernard Tomic, que eliminou na segunda rodada o brasileiro Rogério Dutra Silva.

Se o favorito sofreu, o cabeça de chave número 2 em Istambul, Marin Cilic, teve bem mais facilidade para chegar às quartas de final. Nesta quarta-feira, o croata eliminou o bósnio Damir Dzumhur por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.

Agora, Cilic vai encarar outro cabeça de chave em Istambul. Ele terá pela frente o belga Steve Darcis, oitavo favorito da competição, que atropelou nesta quarta-feira o checo Jiri Vesely por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1.