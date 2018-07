Raonic derrota Berdych e conquista título na Tailândia

BANGCOC - O canadense Milos Raonic conquistou neste domingo o quinto título da sua carreira ao vencer a decisão do Torneio de Bangcoc. Na decisão do ATP 250 tailandês, o número 11 do mundo venceu o checo Tomas Berdych, cabeça de chave número 1 e sexto colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/3, em 1 hora e 17 minutos.

O potente saque de Raonic voltou a fazer a diferença na decisão, com o canadense conseguindo 18 aces. Berdych teve um set point no primeiro set, quando liderava por 6/5, mas o canadense se salvou no seu serviço e provocou a realização do tie-break, fechado com o seu poderoso saque. Na parcial seguinte, Raonic converteu um break point logo no segundo game para abrir 2/0 na partida. Assim, ele teve o set sob controle. No nono game, fez mais um ace antes de fechar a partida com um winner que garantiu a sua conquista na Tailândia.

Antes de conquistar o título em Bangcoc, Raonic já havia sido campeão outras quatro vezes na sua carreira, sendo três em San Jose, entre 2011 e 2013, e uma em Chennai, no ano passado. Com a vitória deste domingo, ele fez 2 a 0 no confronto direto com Berdych, a quem bateu no ano passado no Masters 1000 de Cincinnati. Além disso, o canadense segue firme na luta por uma vaga no ATP Finals, que reunirá os oito melhores tenistas da temporada em Londres.