Raonic e Cilic vencem e duelam na decisão do Torneio de Istambul

Milos Raonic e Marin Cilic vão se enfrentar no domingo na decisão do Torneio de Istambul após confirmarem o favoritismo neste sábado com vitórias em dois sets nas semifinais. Agora, vão brindar o público turco com um duelo entre dois tenistas do Top 10 do ranking da ATP.

Número 6 do mundo, Raonic se garantiu na final ao superar o sérvio Viktor Troicki, o 38º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3. Já Cilic, o número 8 do mundo, derrotou o argentino Diego Schwartzman, o 46º colocado no ranking, por 6/1 e 7/6 (9/7).

Neste domingo, Raonic e Cilic vão se enfrentar pela terceira vez, em um confronto com uma vitória para cada tenista. Eles ainda não foram campeões em 2017, sendo que o croata soma 16 conquistas na sua carreira, contra oito do canadense.

MUNIQUE - O alemão Alexander Zverev e o argentino Guido Pella vão se enfrentar neste domingo na decisão do Torneio de Munique. Zverev, o número 20 do mundo, se classificou ao superar o espanhol Roberto Bautista Agut, o 18º colocado no ranking, por duplo 7/5.

Pella iniciou a sua participação na competição alemã ainda no qualifying. E neste sábado, o número 158 do mundo derrotou, de virada, o sul-coreano Chung Hyeon por 4/6, 7/5 e 6/4. Antes, o asiático havia avançado nas quartas de final com o triunfo sobre o eslovaco Martin Klizan por 6/4, 3/6 e 6/2.

ESTORIL - A decisão do Torneio de Estoril também está definida e será entre o espanhol Pablo Carreño Busta e o luxemburguês Gilles Muller. Em duelo espanhol nas semifinais do evento português, Carreño (21º) superou David Ferrer (31º) por duplo 6/3. Já Muller (38º) fez 7/5 e 6/4 no sul-africano Kevin Anderson (66º).