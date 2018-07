Raonic e Del Potro se garantem nas oitavas em Estoril

Pré-classificado como oitavo maior favorito ao título, Del Potro sofreu para superar o português Pedro Sousa, que saiu do torneio qualificatório, por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6 e 6/3. Com o resultado, o ex-número 4 do ranking mundial lutará por um lugar nas quartas de final contra o colombiano Alejandro Falla, que eliminou o espanhol Pablo Andujar na estreia.

Já Raonic, o quinto cabeça de chave, aplicou duplo 6/4 sobre o russo Igor Andreev para avançar à segunda rodada, na qual ele terá pela frente o português João Sousa, que passou pelo seu compatriota Gastão Elias na estreia.

Para Del Potro, o jogo diante de Pedro Sousa foi o seu primeiro no ano em um torneio no saibro e marcou o seu reencontro com o piso após dois anos, já que ele ficou de fora de quase toda a temporada passada por causa de uma grave lesão no punho. Por causa dela, ele realizou apenas seis partidas em 2010, todas em piso duro.