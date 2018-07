Raonic e Isner avançam às semifinais em San Jose

Atual bicampeão em San Jose, Raonic avançou às semifinais ao vencer o usbeque Denis Istomin, 47º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/0) e 6/3. Agora, o número 13 do mundo vai encarar Querrey. O 20º colocado no ranking da ATP teve dificuldades, mas venceu o colombiano Alejandro Falla, número 66 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 7/5.

A outra semifinal do Torneio de San Jose será entre Isner e Haas. O norte-americano, número 16 do mundo, superou o belga Xavier Malisse, 53º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (10/8) e 6/2. Já Haas, número 22 do mundo, venceu o local Steve Johnson, convidado da organização e 144º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.