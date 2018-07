Raonic e Istomin disputarão final do Torneio de San Jose

Para isso, o canadense contou com seu poderoso saque, que chegou a atingir 242 km/h. Ele terminou a partida com 20 aces. O saque foi a principal arma de Raonic para levar o primeiro set ao tie-break. Na segunda parcial, o canadense praticamente definiu a sua vitória ao obter uma quebra de serviço no quarto game, para abrir 3/1, diante de Harrison, de apenas 19 anos. O canadense venceu 81% dos pontos disputados no seu serviço.

Raonic, cabeça de chave número 3 em San Jose, se vingou da derrota para Harrison em 2011, no Masters 1000 de Indian Weels, no único confronto até então entre os tenistas. Neste ano, o canadense já foi campeão do Torneio de Chennai.

Depois da sua rápida ascensão ser paralisada no ano passado com uma lesão sofrida em Wimbledon, Raonic parece retomar a sua boa fase após se recuperar de uma cirurgia no quadril. Em San Jose, o tenista canadense só teve o seu serviço quebrado duas vezes nos últimos dois anos.

Na final, Raonic vai enfrentar Denis Istomin, responsável pela eliminação do norte-americano Andy Roddick nas quartas de final. Nas semifinais, o tenista usbeque venceu o francês Julien Benneteau, cabeça de chave número 5, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/7 (4/7) e 6/3, em 2 horas e 20 minutos.

Na partida, Istomin venceu 74% dos pontos disputados no seu primeiro serviço e salvou quatro dos cinco break points que o seu adversário teve na partida. Assim, o número 61 do mundo se classificou para a segunda final da sua carreira e a primeira desde 2010.