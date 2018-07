Raonic elimina Robredo e encara Nadal em Stuttgart

Raonic avançou à semifinal ao superar o espanhol Tommy Robredo por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (5/7), 6/3 e 7/6 (7/2). Mais cedo, ele já havia eliminado o letão Ernests Gulbis por 2 a 0, parciais de 6/2 e 7/6 (8/6).

Seu próximo adversário será justamente Nadal, que também sofreu com o desgaste causado pelo adiamento de quase todas as partidas de quinta, em razão da chuva. Nesta sexta, o espanhol venceu o francês Benoit Paire e o compatriota Albert Ramos.

Raonic, no entanto, deverá entrar em quadra neste sábado mais abatido. O duelo com Robredo foi definido somente em três sets, após 2h20min. Nadal, por sua vez, venceu as duas partidas do dia em sets diretos. No último, ficou em quadra por apenas uma hora e chegou a aplicar um "pneu" em Alberto Ramos.

A outra semifinal terá o espanhol Nicolas Almagro e o alemão Philipp Kohlschreiber, que avançou sem precisar suar. Ele contou com abandono do brasileiro Thomaz Bellucci para brigar pela vaga na decisão.