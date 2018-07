Raonic encerra parceria com técnico Moya após melhor temporada da carreira

Ao fim de sua melhor temporada da carreira, o tenista canadense Milos Raonic anunciou nesta quinta-feira o fim da parceria com o técnico Carlos Moya. O ex-tenista espanhol, campeão de Roland Garros em 1998, treinava Raonic desde janeiro deste ano.

Neste trabalho conjunto desde o início do ano, o canadense faturou mais um título de nível ATP, alcançou a final de um Grand Slam (em Wimbledon) e atingiu sua melhor posição no ranking, a terceira na lista da ATP.

"Agradeço a Carlos Moya por me ajudar tremendamente neste ano ao, juntando com minha equipe, extrair o melhor de mim", declarou Raonic, que já foi treinado pelo norte-americano John McEnroe. "Sob o comando de Carlos, eu joguei o meu melhor até hoje. Não vamos prosseguir com nossa parceria, mas vamos nos manter bons amigos", afirmou.

Sem Moya, Raonic seguirá trabalhando com o italiano Riccardo Piatti, seu treinador nestes últimos anos.