Raonic fatura bicampeonato do Torneio de San Jose O canadense Milos Raonic conseguiu defender o seu título do Torneio de San Jose, nos Estados Unidos, disputado em quadras rápidas e cobertas, e faturou o bicampeonato na noite de domingo ao derrotar na decisão o usbeque Denis Istomin, 61º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/2, em 1 hora e 19 minutos.