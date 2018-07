Raonic faz 35 aces e fatura título do Torneio de Chennai O canadense Milos Raonic precisou de 3 horas e 13 minutos e 35 aces para conquistar o título do Torneio de Chennai, na Índia, e faturar 250 pontos no ranking da ATP. Na final deste domingo, o número 31 do mundo superou o sérvio Janko Tipsarevic, nono colocado no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (4/7), 7/6 (7/4) e 7/6 (7/4).