Raonic passa por francês e avança à terceira rodada em Roland Garros

Com seu potente saque, Raonic dominou o confronto completamente e sequer cedeu break points ao adversário. Mesmo quando teve mais dificuldade para atacar o serviço do adversário, foi amplamente dominante no tie break do segundo set e caminhou para a vitória sem maiores problemas.

O resultado levou Raonic à terceira rodada do torneio, na qual ele terá pela frente o eslovaco Andrej Martin. O número 133 do mundo segue surpreendendo e passou nesta quarta-feira pelo 29.º cabeça de chave Lucas Pouille, da França, por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 7/5 e 6/3.

Outro cabeça de chave que avançou nesta quarta foi o francês Gilles Simon. Algoz de Rogério Dutra Silva na primeira rodada, o 16.º favorito sofreu bastante, mas eliminou o argentino Guido Pella por 3 sets a 2, de virada, com parciais de 4/6, 1/6, 7/5, 7/6 (7/4) e 6/4. Agora, enfrentará o sérvio Viktor Troicki.

FEMININO - Na chave feminina, no último jogo da rodada, a norte-americana Sloane Stephens, 19.ª cabeça de chave, eliminou a tenista paraguaia Verónica Cepede Royg por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/0) e 6/1. Na próxima rodada, terá pela frente a búlgara Tsvetana Pironkova.