Raonic vence batalha e empata semifinal da Davis

Horas mais cedo, a Sérvia havia largado na frente com a vitória do número 1 do mundo Novak Djokovic, que ignorou o cansaço pelo US Open, no qual perdeu a decisão para Rafael Nadal segunda-feira, e atropelou Vasek Pospsil por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/0 e 6/4.

O duelo de semifinal terá sequência neste sábado, com o jogo de duplas. Os sérvios Ilija Bozoljac e Nenad Zimonjic terão pela frente os canadenses Vasek Pospsil e Daniel Nestor. Quem vencer, pula na frente na série. Na outra semifinal, a República Checa vai derrotando a Argentina por 2 a 0.

Com estilos de jogo bem diferentes, Tipsarevic e Raonic fizeram uma verdadeira batalha nesta sexta. Depois de quatro sets de equilíbrio, os tenistas seguiam trocando games na parcial de desempate, mas Tipsarevic sequer conseguia ameaçar o saque de Raonic. Isso porque o canadense disparou 17 aces só no quinto set - foram 34 no total. No fim, ele conseguiu a quebra necessária para a vitória.