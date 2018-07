Raonic vence semi canadense e vai à final em Montreal

MONTREAL - Milos Raonic levou a melhor sobre Vasek Pospisil na inesperada semifinal canadense do Masters 1.000 de Montreal, neste sábado, e garantiu vaga na decisão da competição. O atual 13.º colocado do ranking mundial avançou ao derrotar o seu compatriota por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 1/6 e 7/6 (7/4).

Com o triunfo no festivo duelo para a torcida local, Raonic se credenciou para enfrentar na final deste domingo o vencedor do esperado duelo entre o espanhol Rafael Nadal e o sérvio Novak Djokovic, programado para acontecer na noite deste sábado.

Antes de assegurar lugar na decisão, Raonic já havia brilhado ao bater nas quartas de final o argentino Juan Martín del Potro, atual sétimo colocado do ranking mundial e campeão do ATP 500 de Washington no último domingo.

Essa será a primeira vez que Raonic disputará uma final de um Masters do circuito profissional, sendo que ele atuará como azarão em busca do seu quinto título na carreira, pois Nadal ou Djokovic defenderão amplo favoritismo neste domingo. Já Pospisil, atual 71.º colocado do ranking mundial, não conseguiu alcançar neste sábado aquela que seria a primeira decisão da sua carreira.