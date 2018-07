Raonic volta a bater Monfils e faz semi com Goffin em Indian Wells

Em jogo encerrado apenas na madrugada desta sexta-feira (no horário de Brasília), o canadense Milos Raonic assegurou classificação às semifinais do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, ao superar o francês Gael Monfils por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3.

Esse foi o segundo confronto entre os dois neste ano. O último também ocorreu em um duelo de quartas de final, no Aberto da Austrália, onde o canadense também levou a melhor para ir às semifinais do Grand Slam realizado em Melbourne.

O próximo adversário de Raonic, 12º cabeça de chave em Indian Wells, será o belga David Goffin, 15º pré-classificado, que na última quinta-feira eliminou o croata Marin Cilic, listado como 10º favorito, com uma vitória por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/2. Antes de ir às quartas de final, Goffin surpreendeu ao despachar o suíço Stan Wawrinka, terceiro tenista do ranking mundial.

Já a outra semifinal em Indian Wells será definida após dois confrontos previstos para esta sexta-feira. No primeiro deles, marcado para começar por volta das 16 horas (de Brasília), o espanhol Rafael Nadal enfrenta o japonês Kei Nishikori. Em seguida, o sérvio Novak Djokovic, tenista número 1 do mundo, encara o francês Jo-Wilfried Tsonga.