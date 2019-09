Real Madrid quer jogo entre Nadal e Federer no Santiago Bernabéu para 80 mil pessoas

Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, está decidido a fazer o estádio Santiago Bernabéu entrar na história de outra modalidade: o tênis. Segundo jornal espanhol ABC, o mandatário adiantou para parceiros do clube que pretende realizar uma partida entre Rafael Nadal e Roger Federer para 80 mil pessoas.

A ideia do dirigente, de acordo com a publicação, é apresentar seu 'sonho' aos sócios da equipe no próximo domingo, em reunião extraordinária, quando serão aprovados os balanços das contas da última temporada e a projeção da próxima. Torcedor declarado da equipe madrilenha, Nadal já estaria ciente do projeto. No encontro, também está programada a proposta do Real Madrid criar sua equipe de futebol feminino.

Caso a ideia avance, seriam batidos todos os recordes de espectadores em um jogo de tênis da história. Hoje, a marca é de 35.681 pessoas e foi registrada em 2010, no confronto entre Serena Williams e Kim Clijsters, em Bruxelas, na Bélgica.

A expectativa é que esse número seja superado no dia 7 de fevereiro de 2020, quando Federer e Nadal vão se enfrentar em jogo beneficente, organizado pela fundação do tenista suíço em Cidade do Cabo, na África do Sul.

"Ele (Nadal) é super honesto e muito aberto fora de quadra. E ele tem um coração de ouro. Ele também vai ajudar a minha fundação de novo no ano que vem (2020). Nós vamos tentar bater o recorde de maior público em Cape Town, na África do Sul, para a minha fundação. Eu estou muito ansioso por isso", disse Federer quando confirmou o confronto em junho deste ano.