Rebaixado para Challenger, 'novo Brasil Open' tem Meligeni e português na final

Em sua primeira edição após ser rebaixado para a categoria Challenger, o "novo Brasil Open" terá um brasileiro na final, neste domingo, em São Paulo. Felipe Meligeni, sobrinho de Fernando, vai disputar sua primeira final deste nível, contra o português Frederico Ferreira Silva.

A final está marcada para as 14 horas, no Clube Hípico Santo Amaro. A entrada é gratuita, mas há restrições ao acesso em razão dos protocolos da covid-19 - somente 200 pessoas poderão assistir ao jogo in loco. Haverá transmissão pelo canal Fox Sports 2.

Leia Também Torneios de tênis de Madri crescem e terão duas semanas na temporada de 2021

Para alcançar sua primeira final de Challenger, Felipe Meligeni precisou superar neste sábado o compatriota Pedro Sakamoto por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 6/4. "É muito especial chegar à minha primeira final de Challenger. Estou com a expectativa em alta para a decisão. O Fred joga muito bem, será mais um jogo difícil, mas o importante é estar me sentindo bem, confiante e motivado para dar certo na final", comentou o brasileiro.

A chegada à final vai garantir a Meligeni sua melhor colocação no ranking da ATP. Ele assegura ao menos o 274º lugar - antes sua melhor posição era a 300ª. Se for campeão, a subida será ainda maior, para o 242º posto. Seu adversário é o atual 203º do mundo.

Frederico Ferreira Silva venceu, na outra semifinal, o brasileiro João Menezes, campeão pan-americano nos Jogos de Lima-2019 e classificado para os Jogos Olímpicos de Tóquio.

Mesmo que seja derrotado neste domingo, Felipe Meligeni já tem motivos para comemorar. Neste sábado, ele foi campeão na chave de duplas do torneio paulistano, ao lado do venezuelano Luis David Martinez. Eles superaram Rogério Dutra Silva, o Rogerinho, e Fernando Romboli por duplo 6/3.

Torneio mais tradicional de tênis no Brasil nas últimas duas décadas, o Brasil Open perdeu espaço no calendário da ATP no fim do ano passado e acabou sendo rebaixado para o nível Challenger, logo abaixo dos torneios ATP. Competições com este status oferecem menor premiação e pontos no ranking.