Recuperada, Teliana aposta em boa estreia em Florianópolis

Após desistir do Torneio de Bad Gastein, na Áustria, semana passada, Teliana Pereira confia em um bom desempenho no WTA de Florianópolis, que será disputado em Santa Catarina nesta semana. A número 1 do Brasil está praticamente recuperada das dores que causaram sua desistência durante seu primeiro jogo na Áustria.

"Desde que cheguei no Brasil, na semana passada, venho melhorando a cada dia", revelou a brasileira, que tenta manter a cautela depois das dores no joelho direito. "Não quero criar muita expectativa, mas vou jogar em busca da vitória".

Teliana mostra disposição para superar as dores porque quer aproveitar o torneio em casa. "A gente só tem dois [torneios] WTAs por ano no Brasil e quero desfrutar ao máximo", comentou a brasileira, que também jogou com torcida neste ano no Rio Open, na capital fluminense. "Estou muito feliz de poder jogar em casa. O torneio está bem legal. Treinei ontem [domingo] na quadra central e gostei bastante."

A adversária de estreia da brasileira no saibro do Costão do Santinho será a argentina Maria Irigoyen. Atual 78ª do ranking, Teliana vai duelar com a argentina, atual 147ª, pela terceira vez. Cada uma tem uma vitória no retrospecto. "Ela é uma jogadora super experiente, regular e sabe jogar no saibro. É um jogo duro", projetou a brasileira.