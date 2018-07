Recuperada, Bia Haddad define calendário para retorno às quadras

Recupera de uma cirurgia na coluna, a tenista Beatriz Haddad Maia definiu seu calendário para o seu retorno às quadras nas próximas semanas. A número 1 do Brasil voltará a competir no dia 13 de agosto, no ITF de Vancouver, no Canadá, com premiação de US$ 100 mil (cerca de R$ 372 mil).

A competição servirá de preparação para o US Open, o quarto e último Grand Slam do ano, com início no dia 27 de agosto. Bia, contudo, entrará em quadra a partir do dia 20 para a disputa do qualifying. Na sequência, a tenista brasileira vai disputar o ITF US$ 125 mil de Chicago, a partir do dia 3 de setembro, e o Torneio de Quebec, de nível WTA, no dia 10 do mesmo mês.

Bia voltará às quadras dois meses depois de passar por cirurgia nas costas para curar uma hérnia de disco lombar. "O objetivo era voltar para as quadras sem dor, fortalecida de mais um momento difícil que passei e feliz com uma nova equipe. Não vejo a hora de voltar aos torneios, estou muito animada e motivada para essa próxima gira", afirma a atleta.

Enquanto se recuperava, Bia fazia mudanças consideráveis em sua rotina. Ela deixou a Tennis Route, academia onde treinou nos últimos anos, e decidiu se mudar para Florianópolis. Manteve o técnico German Gaich, mas contratou o preparador físico Felipe Reis e o fisioterapeuta Paulo Cerutti.

"As coisas aqui em Floripa ficaram mais simples no dia a dia e tenho meu tempo quase que exclusivo para pensar em tênis. O foco é estar bem para o ano todo. Está sendo um recomeço em todos os sentidos, tanto para o meu corpo quanto para a minha vida", diz a tenista, que faz uma espécie de pré-temporada no momento com os novos integrantes de sua equipe, na capital catarinense.