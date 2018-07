Recuperada de câncer, Kleybanova voltará a jogar tênis

"Os tratamentos foram bem sucedidos, meu médico está feliz com a minha saúde e estou me sentindo ótima!", disse Kleybvanova, em texto publicado nesta quarta-feira no site da WTA, garantindo estar pronta para retornar ao tênis.

Kleybanova está treinando na Flórida e disse que vai receber um convite da organização para disputar o Torneio de Miami, previsto para começar a ser disputado no dia 20 de março. Ela já conquistou dois títulos na sua carreira profissional.