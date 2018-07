Recuperada de lesão, Bia Haddad estreia nesta terça-feira no Torneio de Praga

Tenista número 1 do Brasil, a paulista Beatriz Haddad Maia retorna ao circuito profissional nesta terça-feira, após se recuperar de lesão no punho esquerdo. A atleta enfrenta a romena Mihaela Buzarnescu, às 7h30 (de Brasília), em partida válida pela chave principal do Torneio de Praga, na República Checa. O jogo é inédito entre as duas canhotas.

Bia Haddad Maia enfrentará a número 37 no ranking mundial e sétima favorita da competição após 20 dias de tratamento no Brasil. Ela machucou o punho esquerdo logo na estreia do Torneio de Charleston, nos Estados Unidos, no início de abril.

Mas diz estar motivada e 100% recuperada. "Primeira rodada é sempre um pouco mais dura, tem aquela expectativa da estreia, mas estou me sentindo bem. Não conheço a menina, só sei que ela também é canhota e vou pra cima", afirmou a brasileira, 63.ª colocada no ranking mundial.

Bia Haddad Maia teve bom desempenho no Torneio de Praga do ano passado, quando chegou às quartas de final. Naquela jornada, furou o qualifying passando por duas Top 100 (a russa Ekaterina Alenxandrova e a croata Donna Vekic), venceu uma Top 50 na estreia (a norte-americana Christina McHale) e uma Top 20 (a australiana Samantha Stosur) nas oitavas de final. Agora, defende os 78 pontos conquistados no saibro da capital checa em 2017.

Neste retorno às competições, Bia Haddad Maia planeja fazer um giro em quadras de saibro pela Europa. Depois do Torneio de Praga, a tenista segue para Madri (Espanha), Roma (Itália) e, por fim, Roland Garros, em Paris, na França, o segundo Grand Slam da temporada.