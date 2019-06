Recuperada de lesão no ombro, Sharapova volta ao circuito na grama de Maiorca

A russa Maria Sharapova definiu a sua volta ao circuito profissional depois de se recuperar de uma lesão no ombro direito - teve de passar por uma cirurgia no local no final de fevereiro deste ano - que a tirou de vários torneios nesta temporada, inclusive Roland Garros. Nesta segunda-feira, a organização do Torneio de Maiorca, na Espanha, disputado em quadras de grama, anunciou que deu um convite à tenista ex-número 1 do mundo.

Sharapova está treinando em Maiorca, que serve de preparação para Wimbledon, desde a semana passada e agradeceu o convite para a competição que começará na próxima segunda-feira. "Estou muito feliz em anunciar que estou aceitando o convite para participar do Mallorca Open", disse a tenista em um comunicado oficial. "Quero agradecer à organização pela oportunidade que meu deu e aos meus incríveis fãs que me apoiaram nos últimos meses", completou.

Com 32 anos, Sharapova convive com lesões nos últimos meses que a limitaram a apenas três torneios em 2019. A russa chegou às oitavas de final do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada, em janeiro, mas teve que desistir em Shenzhen, na China, em janeiro, com dores na coxa esquerda, em São Petersburgo, na Rússia, em fevereiro, com o problema no ombro direito, que a levou a fazer uma pequena cirurgia.

Ex-número 1 do mundo, a tenista russa aparece atualmente no 86.º lugar do ranking da WTA. Por não ter defendido 350 pontos no Torneio de Roma, na Itália, e mais 430 em Roland Garros, despencou 37 posições na atualização da lista nesta segunda-feira. Na temporada passada, havia sido semifinalista na capital italiana e chegado às quartas de final em Paris.