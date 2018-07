Recuperado, Andy Murray volta às quadras na próxima semana

LONDRES - O britânico Andy Murray fará na próxima semana, em Abu Dabi, a sua volta às quadras após ter se recuperado de uma lesão nas costas e passado por uma cirurgia por causa do problema. Ele atuará diante do francês Jo-Wilfried Tsonga em sua estreia no torneio de exibição que será realizado entre os dias 26 e 28 de dezembro, nos Emirados Árabes Unidos.

Os organizadores do Mubadala World Tennis Championship confirmaram nesta terça-feira a participação do atual quarto colocado do ranking mundial na competição que também contará com as presenças do espanhol Rafael Nadal e do sérvio Nova Djokovic, que já estrearão na competição na semifinal.

"Voltar de lesão nunca é fácil e a lista de jogadores neste ano (em Abi Dabi) é muito forte, mas é exatamente o teste que eu preciso para ver onde o meu jogo está", disse Murray, ao comemorar o seu retorno ao tênis ainda neste final de ano.

O espanhol David Ferrer e o suíço Stanislas Wawrinka também estão confirmados na chave do torneio de exibição em Abu Dabi. Os dois tenistas irão se enfrentar no próximo dia 26 e quem levar a melhor irá encarar Nadal em uma das semifinais. Já quem ganhar o confronto entre Murray e Tsonga, também no dia 26, pegará Djokovic no outro confronto que valerá um lugar na decisão.

Por causa da lesão nas costas que o atrapalhou ao longo deste ano, o tenista britânico chegou a ficar fora de Roland Garros, depois de começar a sofrer com o problema no Masters 1.000 de Roma, realizado em maio.