Recuperado de lesão nas costas, Bruno Soares retorna ao circuito em Madri

O tenista brasileiro Bruno Soares está pronto para a sua estreia no saibro europeu na temporada 2021. Recuperado de uma lesão nas costas, o mineiro retornará às quadras após um mês fora do circuito profissional para disputar o Masters 1000 de Madri, na Espanha, ao lado do seu parceiro, o britânico Jamie Murray.

Já na capital espanhola, onde treina desde o início da semana com Jamie Murray, Bruno Soares, atual número 6 do mundo no ranking individual de duplas da ATP, afirma estar 100% na parte física e pronto para a sequência de torneios no saibro.

Leia Também Número 1 do mundo, Djokovic anuncia que não disputará o Masters 1000 de Madri

"A expectativa para essa gira de saibro é muito boa. Feliz de voltar depois dessa pausa, estou totalmente recuperado das costas e também treinei muito bem, com bastante trabalho de quadra e de academia. Muito empolgado para jogar os Masters 1000 e me preparar da melhor maneira para Roland Garros, que é o nosso maior objetivo. É colocar a energia lá pra cima e ir em busca do caneco", disse.

Parte da série de torneios de saibro preparatórios para Roland Garros, o Masters 1000 de Madri será o pontapé de Bruno Soares na Europa. O brasileiro vai em busca de um título inédito na competição espanhola, onde já foi finalista em 2013 com o austríaco Alexander Peya.

Atual vice-campeão do Grand Slam francês, Roland Garros também seria um título novo na carreira do brasileiro, que já conquistou os troféus do Aberto da Austrália (2016), em Melbourne, e do US Open (2016 e 2020), em Nova York.