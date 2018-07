Recuperado, Djokovic abrirá duelo pela Davis contra espanhol Albert Ramos

A volta de Novak Djokovic às quadras será na abertura da série entre Sérvia e Espanha, pelas quartas de final do Grupo Mundial da Copa Davis, nesta sexta-feira. Foi o que determinou o sorteio realizado nesta quinta-feira em Belgrado, local do confronto, definindo que o ex-número 1 do mundo terá pela frente Albert Ramos-Viñolas.

Djokovic desistiu de participar recentemente do Masters 1000 de Miami por causa de uma lesão no cotovelo, em mais um problema no seu irregular começo de temporada. O sérvio até conquistou o título do Torneio de Doha em janeiro, mas depois caiu precocemente em todos os eventos que disputou - Aberto da Austrália (segunda rodada), Acapulco (quartas de final), Masters 1000 de Indian Wells (oitavas de final).

Agora, Djokovic tentará liderar a Sérvia a avançar às semifinais da Copa Davis. O número 2 do mundo abrirá a série contra Ramos-Viñolas (24º colocado no ranking), sendo que o outro confronto do dia será entre Viktor Troicki (39º) e Pablo Carreño Busta (19º), que está previsto para encarar Djokovic no domingo.

Os outros confrontos das quartas de final da Davis também tiveram a ordem dos jogos definidos nesta quinta. A França vai receber a Grã-Bretanha em Rouen, sendo que Lucas Pouille duelará com Kyle Edmund e Jeremy Chardy medirá forças com Daniel Evans.

Em Brisbane, nesta sexta, o australiano Jordan Thompson vai enfrentar o norte-americano Jack Sock, enquanto Nick Kyrgios terá pela frente John Isner. Já em Charleloi, o belga Steve Darcis vai encarar o italiano Paolo Lorenzi. Depois, será disputada a partida entre David Goffin e Andreas Seppi.